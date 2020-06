Dix-neuvième de Ligue 1 suite à la décision prise par la Ligue de Football Professionnel, l’Amiens SC doit normalement évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Mais comme l’Olympique Lyonnais (7e) et le Toulouse FC (20e), le club picard avait rendez-vous avec le Conseil d’État ce jeudi pour son recours . Et après l’audience, l’un des avocats de l’ASC Me François Molinié s’est montré plus confiant pour la suite.

«Je crois que ces débats ont montré que ces questions étaient très délicates. (…) Aujourd’hui, les jeux sont encore tout à fait ouverts quant à une décision favorable», a déclaré ce dernier devant les journalistes. Pour rappel, l’Amiens SC demande l’annulation de sa descente en deuxième division, tout comme le TFC. L’ordonnance sera elle rendue lundi ou mardi.