Bien qu’à la retraite depuis 2015 et une expérience au Sporting Bastia, l’attaquant français Djibril Cissé (38 ans) veut rechausser les crampons. L’ancien joueur d’Auxerre et de Liverpool est resté bloqué à 96 buts en Ligue 1 au cours de sa carrière et aimerait en inscrire quatre de plus afin d’atteindre la fameuse barre des 100 réalisations. Un défi personnel qu’il entend satisfaire et pour cela, il n’hésite pas à le faire savoir.

Interrogé par Europe 1, le vainqueur de la Ligue des Champions 2005 a notamment envoyé un message au Nîmes Olympique et au Dijon FCO : «avant l’AJ Auxerre, j’ai commencé au Nîmes Olympique, la boucle serait bouclée. Il y a aussi le Dijon FCO, j’ai du respect pour tous les clubs, ce serait un grand geste de leur part.» Quoi qu’il en soit, Djibril Cissé ne manque pas de détermination.