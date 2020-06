D’habitude calées après chaque fin de saison de Ligue 1 début juin, les dates de début et de fin du mercato estival 2020 de la Ligue 1 vont être chamboulées du fait du coronavirus. Et des premières dates ont été dévoilées par la LFP et ne concernent pour l’instant que le marché franco-français. « Réuni ce 5 juin, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé d’ouvrir dès le lundi 8 juin 2020 la période des transferts entre clubs français. Un prochain Conseil d’Administration fixera l’ouverture de la période internationale et la clôture définitive du marché au regard des décisions de la FIFA et des discussions en cours avec les autres ligues européennes », peut-on lire dans le communiqué de la LFP. Le PSG, l’OM, l’OL et tous les autres clubs de Ligue 1 peuvent donc librement effectuer des transferts dès le 8 juin.

L’instance française confirme donc attendre que la FIFA et les autres ligues européennes se prononcent sur les dates du marché des transferts estival pour adapter les dates du marché des transferts de la Ligue 1. Aux dernières nouvelles, le mercato d’été, aussi bien en France que dans le reste de l’Europe, pourrait se terminer au-delà du 31 août, on parle même d’une possibilité d’étendre le mercato jusqu’à la fin du mois de septembre.