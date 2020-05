Il y a exactement dix jours, la Ligue de Football Professionnel rendait son verdict en mettant officiellement fin à la saison 2019-2020 de Ligue 1, et de Ligue 2. Il fallait alors se pencher sur les classements et comme pour les compétitions de la Fédération française de football (FFF), un système de quotients a été utilisé. Une décision faisant le bonheur de certaines équipes, et le malheur d’autres, comme l’Olympique Lyonnais.

Septième suite à la décision de la LFP, le club rhodanien devra faire sans coupe d’Europe lors du prochain exercice, sauf si sa finale de Coupe de la Ligue BKT contre le Paris Saint-Germain se joue et qu’il la gagne (l’OL verrait alors la Ligue Europa). Alors forcément, depuis le 30 avril dernier, le président des Gones Jean-Michel Aulas multiplie les déclarations pour tenter d’obtenir réparation. Et l’homme fort de l’OL a opté ce dimanche pour une nouvelle technique puisque les Lyonnais viennent de publier un communiqué.

«Il reste du temps, jusqu’au 25 mai, pour faire marche arrière»

Dans celui-ci, l’Olympique Lyonnais rappelle d’abord les faits précédents, avec les solutions proposées par JMA. Mais ensuite, le club rhodanien a envoyé un nouveau tacle à la LFP : «mais, le 30 avril, la LFP a brusquement décidé d’arrêter définitivement le championnat professionnel français, sans prendre en compte toutes les recommandations de l’UEFA, ni se donner le temps d’observer ce que nos dizaines de voisins prévoyaient : relancer le championnat tout en travaillant sur un protocole sanitaire tout à fait exceptionnel pour protéger les différents acteurs du football.»

Enfin, l’OL s’est penché sur l’avenir dans son communiqué, en posant plusieurs questions. Mais ce n’est pas tout puisqu’à la fin, une demande est faite à la Ligue. «Ceux qui cherchent aujourd’hui la polémique ont tort mais nous les invitons à réfléchir, dès aujourd’hui, pour le futur du football français et pour l’intérêt général de tous. Unissons-nous et allons tous bien au-delà de nos propres intérêts ! Il reste du temps, jusqu’au 25 mai, pour faire marche arrière et éviter au championnat de France une immense déroute», peut-on lire. En effet, le 20 mai aura lieu l’Assemblée générale de la LFP, qui devra ensuite envoyer les documents à l’UEFA cinq jours plus tard. Et ensuite, il sera définitivement trop tard.

