Transféré définitivement de Levante au FC Nantes pour 5 millions d’euros, après un prêt très concluant chez les Canaris, Moses Simon compte bien continuer sa montée en puissance sur le bord de l’Erdre.

Auteur de 9 buts et 8 passes décisives (toutes compétitions confondues), Moses Simon s’est révélé être un atout essentiel dans l’animation offensive de l’équipe de Christian Gourcuff, joueur explosif dans les transitions et doué d’une bonne technique. Et il faisait logiquement l’objet d’un intérêt prononcé. Après avoir joué 30 matches la saison passée avec Nantes pour sa découverte du championnat de France, la révélation Simon n’a pas laissé le doute à ses dirigeants de lever l’option d’achat, de cinq millions d’euros.

En effet, dans un entretien accordé à Goal, l’ailier international nigérian a confié pourquoi il a accepté de s’engager pour 4 ans avec le FCN, et a dévoilé ses objectifs très ambitieux avec la formation nantaise.

« Ici en France, je comprends leur langue et la plupart de mes coéquipiers parlent aussi anglais. Cela me rend très libre et je peux également comprendre ce que disent mes entraîneurs. J’ai décidé de rester à Nantes parce que l’amour pour moi ici est plus fort que ce que j’ai obtenu en Espagne. Mes coéquipiers et les supporters apprécient mes efforts et cela m’a donné envie de rester », a t’il déclaré avant d’évoquer ses ambitions avec le FC Nantes.

« Je continuerai à faire de mon mieux pour l’équipe et j’espère que nous pourrons obtenir un billet pour jouer en Ligue des champions ou en Ligue Europa. C’est l’un de mes objectifs. »

