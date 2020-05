Couronné champion de France suite à l’arrêt du championnat, le PSG n’est pas tellement bien représenté dans l’équipe type de la saison du journal l’Equipe. En effet, on ne trouve que quatre joueurs Parisiens dans ce classement.

Pour le journal sportif, Keylor Navas est le 12e gardien de but de Ligue 1 (note de 5.52 par match). Aucun défenseur du PSG n’entre dans le onze-type du championnat de France. Devant le gardien de but Predrag Rajković, on trouve une ligne de défense composée de Léo Dubois, Gabriel et des Rémois Abdelhamid et Kamara. On trouve donc trois joueurs du Stade de Reims dans la meilleure équipe de Ligue 1 cette saison.

Au milieu de terrain Marco Verratti (6.12 par match) est incontestable. Tout comme offensivement le premier du classement général : Neymar (note de 6.4 par match). Et le deuxième : Angel Di Maria (6.17). L’attaque-type de L1 est composée de Wissam Ben Yedder et de Kylian Mbappé (5e du général avec une note de 6).

Dans le top 20 des notes de la Ligue 1 par L’Equipe, on trouve six joueurs du PSG seulement. Au quatre cités précédemment s’ajoutent Idrissa Gueye (15e) et Thiago Silva (18e). Ils sont donc nombreux à pouvoir grimacer à la lecture de cette hiérarchie supposée. Rayon entraîneurs, Thomas Tuchel devance Julien Stéphan, entraîneur du Stade Rennais qui ne voit aucun de ses joueurs dans le top des tops de Ligue 1. Aucun marseillais n’est non plus dans ce onze malgré la deuxième place de l’OM au classement après 28 journées disputées.

Quatre joueurs du PSG, trois éléments du Stade de Reims, deux Dogues du LOSC, un Lyonnais, un monégasque. Voici le onze-type de L’Equipe pour la saison 2019-2020 de Ligue 1 :

