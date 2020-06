La décision prise par la Ligue de Football Professionnel le 30 avril dernier ne passe pas auprès de tout le monde. De nombreux clubs de Ligue 1 crient au scandale depuis plusieurs semaines, notamment l’Olympique Lyonnais et son président Jean-Michel Aulas. Présent sur les ondes de RMC, ce dernier a donc remis une couche et en a profité pour évoquer la responsabilité, parlant même d’un possible recours de certains clubs.

«À partir du moment où c’est l’État qui a intimé l’ordre d’arrêter le championnat, la responsabilité de l’État est engagée et il faut aller réclamer les 800 millions d’euros de déficit probable pour l’exercice en cours», a lâché Jean-Michel Aulas mercredi soir.