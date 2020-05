Le 30 avril dernier, la LFP a décidé de mettre un terme à l’exercice 2019-2020 de Ligue 1 et de Ligue 2 à cause de la pandémie de coronavirus. Amiens et Toulouse ont ainsi été relégués à l’échelon inférieur tout comme Le Mans et Orléans, condamnés à évoluer en National 1 l’année prochaine. Si Lorient et le RC Lens ont été promus en L1, et que Dunkerque et Pau ont accédé à la L2, l’Assemblée générale de la Ligue mercredi dernier a voté favorablement (57%) pour une Ligue 2 à 22 clubs pour l’exercice 2020-2021. Un choix qui sauverait donc la peau du Mans et d’Orléans en deuxième division.

D’après les informations de L’Equipe, le comité exécutif de la Fédération française de football va se réunir mercredi afin d’étudier la décision votée par l’AG de la LFP une semaine auparavant et de trancher sur la question. L’issue de ce comex pourrait ne pas être heureuse pour les principaux concernés. Le président de la FFF, Noël Le Graët, s’est toujours opposé à une Ligue 2 à 22 clubs, en évoquant notamment une incohérence avec les autres Championnats. Le quotidien sportif précise que le comité exécutif peut faire jouer son droit d’évocation à ce sujet s’il estime qu’une telle décision est contraire à «l’intérêt supérieur du football».