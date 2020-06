Ce vendredi 26 juin, la Fédération française de football a confirmé la décision de la Ligue de Football Professionnel de conserver une Ligue 1 à 20 clubs lors des quatre prochaines saisons. Et donc, de fait, de conserver une Ligue 2 à 20 clubs, propulsant Orléans et Le Mans en National 1. Les deux clubs relégués ont décidé de continuer leur combat devant la justice et de réclamer une Ligue 2 à 22 clubs.

«Le Mans FC et l’US Orléans informent que le Conseil d’État entendra les deux clubs vendredi 3 juillet à 16h. L’audition portera sur le format d’une Ligue 2 à 22 pour la saison 2020-2021. Un format conforme à la convention FFF-LFP 2020-2024 validée ce matin», on déclaré les deux clubs dans un communiqué commun.