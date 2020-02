Sochaux a été largement battu par Lorient ce samedi (0-4, 22e journée de Ligue 2). Mais le score ne montre pas le bon match doubiste dans son ensemble. Des Sochaliens qui ont pu bousculer le leader, très réaliste, du championnat.

Partant de ce principe, Omar Daf était partagé en conférence de presse. Oui, les manques sont réels. Oui, sa formation aurait mérité mieux.

« Je suis écoeuré, frustré. Au regard des efforts et la qualités mise par mes joueurs, c’est cruel de prendre une défaite aussi large. Le penalty ? Ce sont des faits de jeu. On a revu les images, et ce penalty est très sévère. C’est un tournant, car nous avions bien préparé cette équipe même si on ne lutte pas dans la même catégorie. Les joueurs ont réalisé une bonne entame de match, nous avons bousculé Lorient. Ce fait de jeu vient donc fausser les débats mais, derrière, on doit avoir plus de maîtrise pour ne pas se faire contrer de la sorte. Je regrette le deuxième but pris juste avant la pause. Je garde confiance à mon groupe car, malgré le score sévère, nous avons continué à produire du jeu, jusqu’au bout. Si on joue de la sorte, nous irons chercher des points », a-t-il fait savoir.