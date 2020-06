Interrompue juste avant les demi-finales en raison de la pandémie du Coronavirus, l’édition 2019/20 de la Ligue africaine des Champions et de la Coupe de la Confédération pourra-t-elle re­pren­dre prochainement ? C’est ce que la Confédération africaine de football (Caf) espère. Après avoir pris la température auprès de 39 de ses 54 associations membres, l’instance panafricaine a communiqué deux scénarios envisagés pour terminer ses compétitions.

La première hypothèse prévoit des demi-finales pour la phase aller les 31 juillet, 1er et 2 août, suivies des matchs de la phase retour une semaine plus tard (7, 8 et 9 août). La finale de la Coupe de la Confédération est envisagée pour le 23 août, et celle de la Ligue des Champions pour le 28 août. Le second scénario, moins optimiste, table sur des demi-finales programmées à partir des 4, 5 et 6 septembre, puis une finale de Cdc le 23 septembre et une finale de Ldc le 25.

Tout cela risque forcément d’impacter l’édition suivante, que la Caf envisage donc d’alléger pas trois moyens : d’abord accentuer le reversement en Coupe de la Confédération des clubs éliminés de la Ligue des Champions, ensuite supprimer le stade des quarts de finale (ce qui reviendrait à passer directement de la phase de groupes aux demi-finales, comme auparavant) et enfin organiser une sorte de «Final Four» qui verrait un même pays accueillir les demi-finales et la finale de chaque compétition avec des matchs qui s’enchaînent rapidement.

Lequotidien Journal d’informations Générales

L’article Ligue africaine des Champions : La Caf propose 2 plans pour terminer la saison est apparu en premier sur Snap221.info.