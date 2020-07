L’annonce d’une prochaine Ligue des champions féminine par la CAF ravit les joueuses du continent. Une maigre consolation tout de même pour certaines après l’annulation de la CAN.

“Commencez ! Augmenter le nombre chaque année jusqu’à ce que les autres rattrapent leur retard. Mais le bien-être devrait être une priorité“, a réagi la Nigeriane Asisat Oshoala qui évolue au FC Barcelone.

Sa capitaine en sélection, Onome Ebi est aussi excitée. “Ligue des champions, wow je l’ai dit et ça devient réalité. Agréable“, indique t-elle sur Twitter.

En revanche, d’autres ruminent encore l’annulation de la CAN. Après la dernière édition en 2018 au Ghana, la prochaine ne sera possible qu’en 2022, a annoncé la CAF mardi. “L’annulation de la Can féminine nous attriste, moi particulièrement je suis déçue parce qu’on avait envie de disputer cette compétition. Mais c’est une décision logique, vu que le temps n’a pas joué en notre faveur pour cause de coronavirus. La compétition était prévue au mois de Novembre et jusqu’ici pas de préliminaires, c’était prévisible“, concède Gabrielle Aboudi Onguene du Cameroun.

Tomety Kaï, sélectionenure du Togo va dans le même sens. “L’annulation de la compétition constitue pour moi un grand regret. En effet la participation à cette compétition devait apporter un plus au football togolais. Les joueuses et le staff attendaient vraiment ces matchs“, indique t-elle à Foot.tg.

