Ce sera la nouveauté sur le continent. La Ligue des Champions Féminine sera lancée en 2021. Une première en Afrique. C’est l’une des décisions prises par la CAF à l’issue de la rencontre en visioconférence faite ce mardi.

A l’annonce de cette compétition, plusieurs questions ont traversé les esprits. Pourquoi cette décision ? Quel sera le mode compétition pour cette première ? Ahmad Ahmad, le président de la Confédération Africaine de Football (CAF) a répondu à toutes ces interrogations lors de la conférence de presse organisée ce jour en visioconférence.

Le président de la CAF a donné les raisons du lancement de cette compétition : « Comment relever le niveau des équipes nationales féminines si on n’accorde pas de crédit au club ou si on ne fait pas compétir les clubs ? Oui ça a tardé avant de venir. La pratique du football féminin a pris du temps avant de connaitre un essor. Mais il faut y aller et c’est ce que nous avons fait », a-t-il fait savoir.

« Nos techniciens vont élaborer le mode de compétition qu’on va adopter. Nous allons commencer en 2021. Si on ne commence pas, nous n’allons jamais commencer. Beaucoup de pays ont mis en place des championnats au niveau des filles. Certes, ils ne sont pas professionnels mais cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas lancer la compétition. Si c’est 10 ou 15 clubs, on va commencer avec eux », a-t-il conclu.

Outre la CAN Féminine, une nouvelle compétition pour le football féminin va naître en Afrique ; La Ligue des Champions Féminine. Une idée pour l’actuel comité exécutif de la CAF afin de faire progresser cette discipline sur le continent.

Africa Top Sports

L’article Ligue des Champions Féminine : Les raisons, le mode de compétition, Ahmad Ahmad dit tout est apparu en premier sur Snap221.info.