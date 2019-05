Ligue des champions : la réaction du frère de Sadio Mané après la défaite

GALSEN221 – Grand fan du Barça, le frère de Sadio Mané était toutefois, naturellement, pour Liverpool où évolue son frère. Malheureusement, les Reds se sont lourdement inclinés au Camp Nou en demi-finale aller de la Ligue des champions. Sur Instagram, le frère du numéro 10 de l’équipe nationale a posté un message plein d’espoir pour la manche retour. “C’est toujours possible et tout es possible à Anfield aussi. Alors lève la tête, je veux te voire jouer la final cette année encore”, a-t-il publié.

