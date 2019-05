Ligue des champions : les supporteurs de Liverpool lance une pétition contre Messi

Principal bourreau des Reds (3-0) lors de la demi-finale aller de Ligue des Champions, Lionel Messi fait l’objet d’une pétition lancer en ligne par les supporters de Liverpool visant à le priver du reste de la compétition.

Auteur d’un doublé, l’Argentin a inscrit son deuxième but d’un magnifique coup franc. Sauf que cette réalisation n’aurait jamais dû se produire selon plusieurs supporters liverpuldiens.

Sur les ralentis affichés, Messi est en effet accusé d’avoir donné un coup de poing à Fabinho, avant que l’arbitre ne siffle faute… contre le Brésilien. Cette faute amènera ensuite le coup franc victorieux de la Pulga. Et pour ces supporters, c’est un scandale. Pour preuve, AS indique qu’une pétition a été lancée pour que Messi soit rattrapé par la patrouille de l’Uefa et privé de la suite de la compétition.

Un supporter de Liverpool a lancé une pétition en ligne contre Lionel Messi, après la demi-finale aller de Ligue des champions remportée 3-0 par le Barça face aux Reds mardi. Il dénonce le coup de poing de l’Argentin à Fabinho sur l’action qui a conduit… à son sublime coup franc.

Messi a écœuré Liverpool mardi en Ligue des champions, mais un certain « Messi a Fraud », au pseudonyme dûment choisi, a décidé de ne pas se laisser faire. Après la demi-finale aller largement remportée par le Barça (3-0), ce supporter des Reds a lancé une pétition sur le site change.org pour que l’UEFA se penche sur le cas de l’Argentin, auteur d’un joli doublé, mais aussi d’un léger coup de poing sur Fabinho. Un coup porté sur l’action qui lui a offert le coup franc du 3-0, magistralement transformé.

« Cela doit être examiné par l’UEFA »

« Donc en gros Messi obtient un coup franc pour avoir frappé Fabinho au visage et en plus il marque. Je pense que cela doit être examiné par l’UEFA », écrit l’anonyme supporter dans cette pétition titrée « suspendez Messi pour son coup de poing » et adressée à l’UEFA et à la Ligue des champions. Avec près de 2 500 signatures récoltées au moment de la rédaction de cet article, ce vendredi matin.

Si l’action en question vous a échappée, faites-vous une idée avec la vidéo ci-dessus. Fabinho, qui a écopé d’un jaune, n’a en tout cas pas bronché.