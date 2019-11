L’affiche Liverpool-Naples est, sans doute, l’attraction de ce mercredi, à partir de 19 heures, de la Ligue des champions. Une rencontre aux enjeux multiples entre les deux favoris de la poule E agrémentée par le duel de Lions entre Sadio Mané pour les Red et Kalidou Koulibaly du club italien.

Respectivement premier et deuxième de leur groupe, Liverpool (9 points) et Naples (8 points) visent une victoire pour s’installer aisément à la première place. Un succès permettrait non seulement d’être leader, mais aussi d’assurer la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Cette rencontre s’annonce aussi comme une revanche, car à l’aller, les partenaires de Sadio Mané avaient perdu sur la pelouse de Naples de Kalidou Koulibaly. Les Reds, qui n’ont jamais perdu cette saison à domicile, vont tenter de consolider leur invincibilité et consolider leur statut de leader de la poule.