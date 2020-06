Ligue des Champions UEFACopyright -AFP

Nous connaissons désormais la date du tirage au sort du « final 8 » de la Ligue des Champions UEFA 2019/2020. Celui-ci aura lieu le 10 juillet prochain selon les informations de L’Equipe.

Les premières informations de la réunion du comité exécutif de l’UEFA, qui se tient ce mercredi en visioconférence, commencent à faire surface. Comme l’a révélé L’Equipe, la date du tirage au sort du très attendu «Final 8» de la Ligue des champions UEFA aura lieu le 10 juillet prochain. Il déterminera l’ensemble de la phase finale de la C1, qui aura lieu à Lisbonne du 12 au 23 août 2020.

Ce tirage au sort intégral permettra également de connaître les dates précises des 8es de finale retour de la plus prestigieuse des compétitions de clubs, qui se disputeront les 7 et 8 août, dans cette formule inédite destinée à boucler l’édition 2019/2020.

Il convient de rappeler que les quatre premiers qualifiés sont l’Atlético Madrid, le RB Leipzig, le PSG et l’Atalanta Bergame. Les rencontres Juventus-Lyon, Barcelone-Naples, Bayern-Chelsea et Manchester City-Real Madrid devront distribuer les quatre autres tickets. Ces matchs auront donc lieu les 7 ou le 8 août, avant le «Final 8» entre le 12 et le 23 août.

Chaque tour, jusqu'à la finale, serait alors disputé sur une seule rencontre.

Programmation de la suite de la Ligue des Champions :

Quarts de finale :

mercredi 12 août

jeudi 13 août

vendredi 14 août

samedi 15 août

Demi-finales

mardi 18 août

mercredi 19 août

Finale

dimanche 23 août