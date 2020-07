L’Olympique de Marseille a longtemps espéré pouvoir convaincre Isaac Lihadji (18 ans) de signer son premier contrat professionnel. Malheureusement pour les Phocéens, le jeune attaquant a préféré filer au LOSC. Officiellement annoncé comme néo Lillois, Lihadji a commenté sa signature dans le Nord de la France.

«Je suis fier pour moi et ma famille et très heureux de signer mon premier contrat pro ici. Je veux leur faire honneur. Le projet, les supporters m’ont attirés, et j’ambitionne désormais d’intégrer le groupe, car je sais que c’est un club qui met les jeunes en valeur», a-t-il déclaré sur le site officiel des Dogues.