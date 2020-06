Timothy Weah a vécu une première saison cauchemardesque à Lille. Transféré l’été dernier du PSG au LOSC, le fils de Mister George était considéré comme un véritable renfort. A l’arrivée, il a impacté très peu le jeu de son club à cause de deux graves blessures qui l’ont éloigné longtemps des pelouses.

Ce qui est surprenant est que Weah n’a pas connu la même situation au PSG. Une chose incomprise qui est expliquée par l’un de ses représentants Badou Sambague dans une interview accordée à GFFN.

« Je pense qu’il est encore dans la phase de croissance de son corps, de s’habituer aux efforts physiques constants à ce niveau. C’est un garçon qui est un athlète, qui va vite, qui a l’intensité requise et qui utilise ses muscles très considérablement, donc son corps est en train de se transformer parce qu’il grandit, parce qu’il met du muscle, donc tout naturellement, à un certain moment, il peut y avoir des difficultés. C’est un garçon qui va revenir plus fort car il est encore à un âge où l’on sort encore mieux de quelque chose comme ça. Il apprend beaucoup de choses sur son corps pendant cette période« , a-t-il donné comme explication.

Notons que Timothy Weah (3 rencontres disputées cette saison) est en période de rééducation actuellement aux Etats-Unis afin de revenir très rapidement sur les pelouses au début de la saison prochaine.

Africa Top Sports

L’article Lille : L’un des représentants de Timothy Weah explique ses blessures répétitives est apparu en premier sur Snap221.info.