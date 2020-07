La suite après cette publicité

Selon toute vraisemblance, Victor Osimhen (21 ans) ne fera pas plus d’une saison en Ligue 1. Révélation du dernier exercice hexagonal (13 buts inscrits en 27 matches de championnat), le Nigérian est annoncé avec insistance depuis plusieurs jours du côté du Napoli. Ouvert à un départ qui lui permettrait de renflouer ses caisses, le LOSC avait même donné le feu vert à son buteur pour qu’il se rende en Italie pour y rencontrer les dirigeants napolitains.

Depuis, Osimhen est rentré en France et les discussions continuent d’avancer dans le bon sens. Pour rappel, nous vous révélions que les agents de l’attaquant s’étaient mis d’accord avec la formation transalpine sur les conditions salariales. Cet après-midi, la Gazzetta dello Sport nous renseigne d’ailleurs que cet accord porte sur un contrat de quatre ans. De son côté, la Rai parle de cinq années. Mais les deux médias sont unanimes sur un point : un salaire annuel de 2,5 M€ (plus des bonus liés au résultat) a été entériné.

Naples offre 60 M€

Séduit par la ville où Diego Maradona est roi, Osimhen laissait toutefois planer le doute. En clair, l’ancien pensionnaire de Charleroi hésitait encore à donner son aval aux Partenopei. Mais selon le quotidien au papier rose, c’est désormais chose faite. Victor Osimhen a dit oui au Napoli. Reste maintenant à finaliser les modalités financières du transfert avec des Dogues espérant toujours encaisser un chèque d’au moins 70 M€.

Et là encore, les choses ont bougé. Ce matin, Sky Sport Italia indiquait que l’actuel sixième du classement de Serie A avait revu son offre et proposait 50 M€ plus le milieu offensif Adam Ounas (23 ans), qui sort d’une saison en prêt à Nice. Quelques heures plus tard, la Gazzetta nous apprend que c’est finalement un chèque de 60 M€ qui a été proposé aux Nordistes. À cette heure, Victor Osimhen continue de se rapprocher du Napoli, mais la balle est désormais dans le camp du LOSC.