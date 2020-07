La suite après cette publicité

Lille est décidément très actif sur le mercato en ce jeudi 2 juillet. En effet, après avoir annoncé la signature du premier contrat professionnel du désormais ex-Marseillais Isaac Lihadji, le club nordiste vient d’officialiser l’arrivée du jeune attaquant d’Angers Usman Simbakoli (19 ans).

«Le LOSC annonce aujourd’hui la signature du jeune attaquant français, Usman Simbakoli (19 ans). Après avoir grandi à Melun (77), Usman Mamadou Simbakoli rejoint le club de La Vaillante d’Angers en 2016, avant d’intégrer le centre de formation du SCO Angers deux ans plus tard. Très vite, le jeune attaquant s’impose comme l’un des meilleurs espoirs du club scoïste grâce à d’importantes qualités athlétiques, de puissance et de vitesse. En 2019-2020, Usman réalise des performances de tout premier ordre avec les U19 Nationaux du club angevin, dont il a largement participé à la conquête du titre de champion et à la qualification pour la prochaine édition de la Youth League. À aujourd’hui 19 ans, cet attaquant de surface doué devant le but rejoint le groupe Pro 2 du LOSC pour y poursuivre son apprentissage et continuer de développer son important potentiel. Bienvenue Usman», indique le communiqué.

PUBLICITÉ