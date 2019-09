Il va officier à la tête de la mosquée Massalikul Jinaan de Dakar, comme imam ratib. Serigne Bassirou Lô, un grand érudit et intellectuel avec des connaissances avérées dans les sciences islamiques, a été désigné depuis deux ans par le défunt Khalife général Serigne Sidy Makhtar Mbacké. Et Serigne Mountakha en était informé à l’époque, renseigne L’observateur.

Serigne Bassirou Lô, informe le quotidien, était imam dans la ville de New York. Il est le fils de Moustapha Lô de la famille de Serigne Dame Abdou Khadre Lô, un Cheikh de Serigne Touba qui a eu à enseigner le coran et les sciences islamiques à plusieurs fils de Cheikhoul Khadim.

Sa grand-mère, Sokhna Mouslimatou Mbacké, est la fille de Serigne Touba, et sœur germaine de feu Serigne Mourtalla Mbacké.