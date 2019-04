Limogé par Macky, les Etats-Unis récompensent Mary Teuw Niane

La Conférence innovante 2019, tenue à Denver dans le Colorado aux États Unis d’Amérique du 2 au 5 avril 2019, dédiée au elearning, a décerné un de ses quatre prix à l’ancien ministre Mary Teuw Niane.

Des mains du Professeur Moustapha Diack de Southern University de Baton Rouge, il a été honoré pour l’Université Virtuelle du Sénégal. Plateforme qui intervient pour solutionner la surpopulation universitaire avec des cours distillés en ligne.

« Je dédie ce prix à toutes celles et à tous ceux qui ont apporté leur contribution à la création et à la construction de l’Université virtuelle du Sénégal (UVS), aux responsables de l’UVS, à ses enseignants, ses personnels administratifs, techniques et de service, ses étudiantes, ses étudiants, les sénégalaises et les sénégalais », réagit Mary Teuw Niane.