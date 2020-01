Beaucoup avaient certainement cru que le message venait d’Habib Beye. En effet, mardi dernier, juste après le sacre de Sadio Mané, un imposteur avait créé un faux compte Twitter d’Habib Beye. Et il l’a utilisé pour poster un message douteux dans lequel le président Macky Sall félicite le ballon d’or 2019.

«Le Sénégal, premier sur le classement africain, Sadio Mané ballon d’or africain 2019 et le Sénégal n’a même pas un stade qui répond aux normes internationales. C’est pas bien président», avait-il posté.

Mais, Aboubacry Ba, qui a vite flairé l’arnaque, a alerté sur twitter pour signaler que «Habib Beye a un compte certifié et que la prétendue réponse au Tweet de Macky Sall n’était pas de lui». Ce qui est vrai puisque Habib Bèye lui-même a précisé que «Twitter a bloqué le faux compte ce mercredi».