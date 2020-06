En programmant ce Mönchengladbach – Union Berlin un dimanche après-midi de mai, les personnes en charge du calendrier de reprise de la Bundesliga devaient être loin de penser qu’il revêtirait un quelconque caractère symbolique. Après une heure quarante-cinq minutes et des poussières, ce rendez-vous de la 29e journée de championnat d’Allemagne n’avait pourtant plus rien d’anodin. Au-delà du sportif, Gladbach grimpant provisoirement à la troisième place de la Bundesliga, l’hommage de Marcus Thuram à George Floyd (tué à Minneapolis le lundi de la même semaine) avait fait basculer la rencontre dans une autre dimension. Son point final, personnalisé par l’entrée de Mamadou Doucouré (90e), n’a quant à lui pas fait redescendre sa tension dramatique.

Il suffisait de regarder Rainer Bonhof, champion du monde 1974 et vice-président du club, se lever et l’acclamer pour comprendre. Il fallait rester encore quelques minutes après le coup de sifflet final pour entendre Marcus Thuram (auteur d’un doublé), entonner « Mamadou Doucouré » en brandissant le drapeau du point de corner au bout duquel flottait le maillot du défenseur pour sentir le chemin parcouru. Arrivé en juillet 2016 outre-Rhin avec un statut de pépite, l’ex-capitaine des U19 parisiens finalistes de la Youth League 2016 a dû attendre quatre longues années, plusieurs blessures musculaires importantes et une pandémie mondiale avant de pouvoir y disputer ses premières minutes en équipe première. C’est désormais chose faite.

Le joli geste de Marcus Thuram pour rendre hommage à Mamadou Doucouré qui a joué ses premières minutes avec l’équipe première du Borussia Mönchengladbach pic.twitter.com/VxIQl3aBWU — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 31, 2020

Une première devant un public de carton

En 2016, le départ de Doucouré rappelle celui de Kinglsey Coman (transféré à la Juventus Turin en 2014). Annoncé comme un futur crack, il refuse de signer professionnel chez les Rouge et Bleu et devient une merveilleuse affaire pour un acquéreur qui n’a aucune indemnité de transfert à payer. Gladbach sait qu’il peut offrir le temps de jeu désiré par le joueur et saute sur l’occasion, après quoi le club publie l’habituel communiqué : « Mamadou Doucouré a terminé sa visite médicale à Mönchengladbach vendredi 17 juin 2016, avant de signer son contrat (de cinq ans). Nous sommes très contents qu’il décide de rejoindre le Borussia Mönchengladbach, car il a un talent énorme et surtout qu’il y avait beaucoup des grands clubs qui cherchaient à le signer…avec ce transfert, nous poursuivons notre tradition d’amener les jeunes joueurs avec beaucoup de potentiel au club, en leur donnant l’occasion de propulser leurs carrières vers le haut niveau. » Voilà pour la partie séduisante, suivie d’une autre quasi annonciatrice : « Mamadou Docouré ne sera pas disponible pour rejoindre le groupe de l’équipe lors des entraînements qui reprennent le 29 Juin, car malheureusement, il a eu une blessure dans le dernier match de la saison avec U19 du PSG, il lui faut donc quelques semaines de plus».

Les semaines se transforment en mois avant de devenir des années et il faut attendre le 7 septembre 2018 pour voir le Français grappiller ses premières minutes en… amical. L’histoire semble alors partie, mais Doucouré rechute dans un tourbillon infernal où il alterne entre blessure et matchs avec la deuxième équipe pendant deux nouvelles années. Son bail arrivant à son terme à la fin juin 2021, l’issue de son aventure chez les Fohlen paraît bien sombre. Mais au club on croit encore au potentiel de ce garçon de désormais 22 ans. On le sait charmant et travailleur. Alors, en février de cette année, Mamadou Doucouré prolonge son contrat. Plus de trois mois plus tard, en ce 31 mai 2020, le gaucher a connu sa première entrée officielle avec son club, dans un Borussia-Park rempli d’un public en carton. Qu’importe, ce moment restera gravé à jamais dans son histoire.

