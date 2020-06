Pour un «message à la jeunesse», Ousmane Sonko n’a pas manqué de le contextualiser. L’actualité du week-end, c’était aussi les violents affrontements entre gendarmes et la population à Cap Skirring, en Casamance. Le leader de Pastef/Les patriotes a, dans une vidéo et en wolof, estimé que les Forces de l’ordre qui, tout comme le personnel soignant et les enseignants, méritent «plus de considération». «Les citoyens doivent éviter de recourir à la violence. Le droit de protester est garanti par la Constitution. Cap Skirring est un pôle touristique qui n’a pas d’eau, ce n’est pas normal. Pendant ce temps, on a investi 1500 milliards Cfa dans un train», a dit le candidat arrivé 3ème à l’issue de la dernière Présidentielle. De la même manière, Sonko a dénoncé le traitement des policiers qui auraient perçu 7000 francs en guise de prime de leur deux mois d’Etat d’urgence. «Le gradé qui est à la tête d’une brigade perçoit 350 000 par mois, alors que le policier et le gendarme touchent entre 116 000 et 140 000 FCfa, ce n’est pas normal. Et, pendant ce temps, on verse énormément d’argent aux retraités politiques comme c’est le cas avec ce fameux décret (Ndlr : Décret sur l’Honorariat pour les anciens présidents de Conseil économique et social qui fait polémique)», a-t-il souligné. Selon lui, les enseignants, les garants de notre sécurité ainsi que le personnel soignant doivent être bien traités car ils ont «beaucoup plus de mérite que les politiciens», a-t-il dit.

Ousmane Sonko a, par ailleurs, annoncé le lancement des Vacances agricoles patriotiques (Vap). A cet effet, 3 pôles agricoles vont voir le jour dans le Nord, le Centre et le Sud du pays. Ousmane Sonko, en personne, va cultiver pour donner l’exemple. «Nous sommes les seuls à pouvoir développer ce pays», a-t-il déclaré à l’endroit de la jeunesse.

