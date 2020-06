La découverte d’un lourd secret

Vice-présidente et cofondatrice du Sidaction, Line Renaud va mener la danse avec Jean Paul Gaultier, fraîchement nommé ambassadeur de l’association , dans le show “100 ans de comédie musicale: les stars chantent pour Sidaction”, diffusé ce jeudi 25 juin sur France 2 à 21h05. Depuis trente cinq ans, la comédienne poursuit son combat malgré l’annulation du Sidaction à cause de la crise sanitaire. Si elle n’hésite pas à s’exprimer pour cette cause, Line Renaud est restée pendant longtemps très secrète sur son père. Dans “Un Jour Un Destin” en septembre 2018, l’ancienne meneuse de revue avait fait de rares confidences sur son enfance marquée par un lourd secret de son père.

“Je ne parle pas trop de mon père parce que”, débutait l’actrice en poursuivant : “Je pense qu’il n’a pas été un bon père. Dans ma première enfance, jusqu’à mes dix ans, disons que j’ai les souvenirs d’un père un peu cool, jouant le piston ou la trompette dans la fanfare. Il fallait qu’il trouve une blague par jour pour le coron”. Les choses ont ensuite changées lorsque son père a été mobilisé pendant la guerre. “Nous n’avions pas de nouvelles. Ma mère se laissait dépérir”, s’était-elle souvenue. Mais cette absence avait aussi une autre raison. C’est lorsque le village a fait éclater “la vérité” à sa mère, que la jeune Line Renaud a découvert ce que leur cachait son père : il avait une deuxième famille. “Alors là, on m’annonce que mon père a toujours eu une double vie. Et que le petit garçon avec qui je jouais était mon demi-frère”, racontait-elle sur ce secret qui a été un choc pour sa mère.

Par Marie Merlet