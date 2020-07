Un touchant message

Marraine de Johnny Hallyday, Line Renaud a tissé des liens forts avec Laeticia Hallyday. Malgré la disparition du rockeur, les deux femmes sont toujours très proches. A l’occasion de l’anniversaire de Line Renaud qui a célébré ses 92 ans ce jeudi 2 juillet en partageant avec humour sur les réseaux sociaux “Les bougies commencent à coûter plus cher que le gâteau… Je vous envoie à tous 92 baisers”, Laeticia Hallyday a tenu à lui partager toute son affection. Dans sa story Instagram ainsi que dans un post, la maman de Jade et Joy a dévoilé quatre clichés montrant leur relation fusionnelle. Sur le premier d’entre eux, Laeticia Hallyday s’apprête à souffler les bougies sur son gâteau, entourée de Johnny Hallyday et Laeticia.

Les trois autres clichés affichent Line Renaud et Laeticia Hallyday ensemble et complices. En légende, la veuve de Johnny Hallyday a fait une touchante déclaration d’amour à celle qui lui a toujours témoigné son soutien. “Happy Birthday ma Linette forte de toutes tes valeurs d’amour, de courage, de bienveillance et de respect partagées pendant tant d’années avec l’homme qui était ma vie et qui continue aujourd’hui encore de nous guider et nous inspirer. Que cette journée d’anniversaire te soit douce et joyeuse, que cette nouvelle année t’apporte toujours plus de paix et d’amour”, a-t-elle écrit sur les liens qui les unit avant de conclure en anglais : “I love you to the farthest reaches of the universe (Je t’aime jusqu’aux confins de l’Univers)”.

Par Marie Merlet