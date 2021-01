Line Sow, la fille de Aida Coulibaly et de Youssou Ndour en couple avec le fils d’Aly Ngouille Ndiaye

Partagez avec vos amis - Tassal xibaar bi



Belle raffinée et très effacée, c’est ce que l’on peu dire de Line Sow, la charmante fille de Aida Coulibaly, l’épouse de Youssou Ndour.

La jeune dame de teint clair est une copie conforme de sa maman. Très au fait de la mode et des faits de société, Line est une fille très calme et rigoureuse dans ce qu’elle entreprend.

Comme toutes les jeunes de son âge , elle passe son temps à penser aux choses domaines. La nymphe est aussi l’ex copine du Fils d’Aly Ngouille Ndiaye. C’est dire que le mariage des riches ne se fait qu’en eux. Youssou Ndour et Aly Ngouille sont très proches, et certainement très amis, comme l’étaient leurs enfants

Partagez avec vos amis - Tassal xibaar bi