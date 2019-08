Linguère : Plus de 40.000 moutons acheminés vers Dakar et à l’intérieur du pays

A moins d’une semaine de la tabaski, Linguère constitue une bonne source d’approvisionnement de moutons pour Dakar et le reste du pays, affirme le chef du service départemental de l’élevage de Linguère, Mamadou Makhtar Cissé. Il y a plus de 40.000 moutons qui sont sortis du département pour être acheminés à Dakar et

l’intérieur du pays, informe-t-il.

Selon lui, cette année, comparée aux années précédentes, les tendances sont bonnes. Il pense qu’il n’y aura pas de pénurie de moutons à Linguère.

Dans les différents points de vente visités à Linguère et à Dahra, les prix des moutons varient entre 35.000 frs et 200.000 frs. « Il y a des moutons pour toutes les bourses; pour le moment les prix sont vraiment acceptables », rassure Mamadou Moustapha Cissé qui salue les dispositions prises par les autorités administratives pour exonérer les droits et taxes sur l’importation des moutons. En dehors des marchés hebdomadaires, tous les quartiers et lieux de rencontre du Djoloff sont transformés en point de vente.

Un important dispositif sécuritaire est mis en place à coté de chaque point de vente pour mettre les voleurs de bétail hors d’état de nuire.