À 35 ans, Robert Maah n’en a pas fini avec le football. Auteur de 17 buts ces deux dernières saisons, dont 14 en 2018-2019, l’attaquant prouve qu’il reste redoutable face aux buts au sein du championnat de National 1. Et le joueur, qui s’était engagé en faveur de Laval pour une année plus une en option l’été dernier, entend bien continuer le football.

Selon nos informations, si le natif de Paris va discuter de cette fameuse option avec les Tangos dans les prochains jours, certaines formations se penchent en parallèle sur son cas. Ainsi, le SO Cholet en National 1 et Dudelange en D1 luxembourgeoise apprécient le profil de l’expérimenté canonnier. De quoi faire durer un peu plus le plaisir…