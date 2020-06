La suite après cette publicité

Messi au cœur d’une polémique

Depuis la reprise de la Liga, les polémiques arbitrales et la remise en cause, par certaines équipes, de la VAR, sont légion. Dernier exemple en date avec Sport ce matin qui enrage de nouveau après le succès du Real Madrid contre Majorque (2-0). Pour le quotidien, deux faits de jeu auraient pu être sanctionnés par la VAR contre le Real, mais il n’en a rien été. Mais les joueurs du Barça ne sont pas exempts des polémiques. En effet, ce matin, Estadio Deportivo évoque les coups de sang de Lionel Messi durant les deux dernières rencontres. Premièrement, sur la pelouse du Séville FC, la Pulga se serait montrée particulièrement nerveuse, se prenant même le bec avec Diego Carlos. Puis, lors du dernier match contre l’Athletic (1-0), une image a fait le tour des réseaux sociaux. On y voit l’Argentin s’essuyer les crampons sur un adversaire au milieu de terrain, sans être sanctionné. L’Espagne continue donc de s’agiter autour de la VAR et du corps arbitral. Et ce n’est sans doute pas fini.

L’Espagne s’enflamme pour Luka Romero

15 ans et 219 jours. Voilà le nouveau record de précocité inscrit dans les tablettes de la Liga. C’est à cet âge-là qu’hier lors de Real Madrid-Majorque (2-0), le jeune prodige de l’équipe des Baléares, Luka Romero, est entré en jeu. Une entrée remarquée évidemment avec ce record, mais aussi parce qu’on le surnomme déjà en Argentine, «le nouveau Messi». Même dégaine, même technique avec le ballon, dans son pays, on n’hésite pas à parler de «nouvelle Pulga». Marca, le célèbre quotidien espagnol, s’enflamme aussi sur cette arrivée prometteuse au sein de la Liga et écrit ce matin à l’attention de Romero : «regarde bien Sergio Ramos». Auteur d’un sublime coup franc hier, le capitaine du Real peut en effet être érigé en modèle pour le jeune prodige que ce soit au niveau de sa carrière, des titres remportés et du travail au quotidien.

Le Bayern veut jouer un vilain tour au BVB

Le mercato est un milieu où tous les coups sont permis. Alors que le Borussia Dortmund essaye depuis des mois de recruter le jeune prodige de 16 ans de Birmingham City, Jude Bellingham, une bien mauvaise nouvelle serait arrivée sur ce dossier pour le BVB. Selon le magazine Kicker, le Bayern Munich serait venu s’immiscer dans l’opération et ferait tout pour contrecarrer les plans de Dortmund. Avec la crise économique qui menace les clubs, les Jaunes-et-Noirs se posaient déjà la question de devoir ou non venir le chercher en Angleterre dès cet été. Ce calcul va peut-être faire les affaires des champions d’Allemagne finalement…