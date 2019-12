À quelques heures du Clasico, le FC Barcelone a publié une compilation des neufs buts inscrits par Lionel Messi face au Diable.Voilà une vidéo qui risque de motiver un peu plus Thibaut Courtois à l’approche du Clasico, le match le plus médiatisé au monde qui aura lieu mercredi soir à 20h. Le FC Barcelone a taquiné le gardien du Real Madrid en publiant une vidéo des buts inscrits par Lionel Messi face à lui.

Au total, le Diable a été battu neuf fois par le quintuple Ballon d’Or dans sa carrière. Des tirs entre les jambes, des frappes placées, un lob piqué dont il a le secret, un coup franc: l’Argentin est inspiré contre le dernier rempart belge. Une statistique peut cependant rassurer Courtois: il n’a encaissé aucun but par son bourreau sous le maillot du Real, malgré quatre rencontres entre le Barça et la Maison Blanche la saison dernière (Messi a manqué l’un de ces quatre matchs, ndlr). C’est en gardant les cages de Chelsea (3 buts concédés en Ligue des Champions) et de l’Atlético (6 buts concédés) que Courtois a souffert face à La Pulga. On se souvient notamment du triplé inscrit par le Blaugrana face aux Colchoneros de Courtois en 2011. Le Diable n’est pas la victime préférée de Messi, qui a été encore plus en réussite face à treize autres gardiens (voir la liste ci-dessous). Le triplé de Messi contre Courtois en 2011

Les “victimes” préférées de Messi:

– Diego Alves (Almeria, Valencia): 21 buts encaissés – Iker Casillas (Real Madrid): 18 – Gorka Iraizoz: 18 – Andrés Fernández: 17 – Roberto: 14 – Diego López: 14 – Toño: 12 – Pau López: 12 – Andrés Palop: 12 – Claudio Bravo: 11 – Rubén Martínez: 11 – Dudu Aouate: 11 – Iván Cuellar: 10 – Thibaut Courtois: 9 Le meilleur de Courtois avec le Real

