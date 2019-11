Lionel Messi a envoyé un cadeau à Youssoufa Moukoko, prodige du Borussia Dortmund, pour son 15e anniversaire.

Moukoko à son tour a réagi sur Instagram pour remercier la star barcelonaise d’avoir envoyé ce collage photo personnalisée sur le terrain d’entraînement de Dortmund.

«Oh mon dieu! C’est un cadeau de mon idole. Merci beaucoup, Leo Messi. Merci pour tous tes vœux d’anniversaire» a lancé le jeune prodige dans une publication sur sa page Instagram.

Il faut dire que c’est une belle surprise que le jeune footballeur a reçu sur le terrain d’entrainement avant le début de la séance. En découvrant ce beau cadeau, Moukoko n’en revenait pas :

Sur la photo postée, on peut voir Moukoko qui tient une photo de son idole Lionel Messi et derrière lui, on peut apercevoir un cadre avec quelques images supplémentaires de la pulga. Il y a aussi une paire de baskets Nike avec «Youssoufa» écrit sur une carte.

En tant que grand fan du Barça, le jeune Moukoko pourra peut-être rejoindre son club de rêve un jour après son aventure dans le club de Dortmund où il évolue actuellement.

Il inscrit actuellement un but toutes les 54 minutes en moyenne pendant cette saison de Bundesliga U19.

Il s’agit de 18 buts à ses 11 premiers matchs de la campagne.

Il a également réussi à marquer six buts lors de ses débuts avec les U-19 de Dortmund en août.

L’entraîneur Michael Skibbe a parlé du développement de Moukoko, et il ne doute pas qu’il parviendra à un niveau professionnel.

