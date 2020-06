L’Iran a fait état jeudi de plus de 100 décès supplémentaires provoqués par la maladie Covid-19 pour la septième journée consécutive, portant le bilan total des victimes à plus de 10.000. »Nous avons perdu 134 de nos compatriotes au cours des dernières 24 heures et le nombre total de victimes a atteint à 10.130″, a déclaré à la télévision d’Etat Sima Sadat Lari, la porte-parole du ministère de la Santé.