Cela fait déjà deux mois que Lisa et Pod de la série Pod et Marichou ont eut leur fils. Un événement qui vient après les rumeurs de leur divorce. En tout cas la jeune femme a préféré sortir du Sénégal pour fuir la polémique et pour pouvoir poursuivre sa grossesse sans pression. Elle dévoile aujourd’hui des Photos de son bébé qui vient tout juste d’avoir deux mois.

