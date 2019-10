Moussa Ndiaye est le seul local de la liste de Aliou Cissé publié jeudi, en vue des Éliminatoires de la Can 2021.

1ère et 2e journée

Le sélectionneur national a dévoilé jeudi, la liste de 24 joueurs sélectionnés pour les matches internationaux Sénégal vs Congo du 13 novembre à Thiès et Eswati vs Sénégal du 17 novembre à Manzini en Estiwati. Ces rencontrent comptent pour les première et deuxième journées du groupe des Eliminatoires de la Can-Cameroun 2021.

Meilleur footballeur

Et, un parmi les 24 Lions, attire l’attention. Il s’agit du jeune défenseur Moussa Ndiaye, sociétaire de »Excellence Foot Dakar ». Le seul local du groupe, élu meilleur footballeur de la Can U20 au Niger en février dernier, va ainsi saisir sa chance de rivaliser d’ardeur et de persévérance pour confirmer tout le bien qu’on pense de lui. Et, la grande révélation, lors du dernier Mondial de la catégorie U20 en Norvège, a les atouts pour gambader allègrement dans la Tanière.

Demande satisfaite

Ainsi, Aliou Cissé vient de satisfaire une demande des sportifs et techniciens sénégalais adeptes de la promotion des joueurs locaux en Equipe nationale A. Sans doute un début qui fera tache d’huile pour les prochaines échéances de l’Equipe nationale du Sénégal. Dans la mesure où, des Lionceaux de talents aux dents longues, le Sénégal en regorge.