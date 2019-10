Le sélectionneur des Lionnes du basket a rendu publique une liste de 12 joueuses pour le tournoi de pré-qualification olympique qui se déroulera du 14 au 17 Novembre 2019, à Maputo, au Mozambique.

Cheikh Sarr a décidé de se passer de Yacine Diop et de Astou Traoré la capitaine. Deux joueuses qui avaient pourtant pris part au dernier Afrobasket 2019, à Dakar. Dans ce nouveau groupe de Cheikh Sarr, il y a donc six joueuses qui étaient présentes à la dernière compétition et six autres basketteuses.