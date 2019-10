Litige Abdoulaye Sylla, DG Ecotra et Serigne Ahmadou Mbacké : Le marabout, condamné à payer 480 millions de FCfa et 10 millions de FCfa à titre de dommages et intérêts.

Le procès en appel du marabout Serigne Ahmadou Mbacké, l’opposant à son ami d’homme d’affaires, Abdoulaye Sylla, patron d’Ecotra, représenté par SCP Wane et Fall n’a pas donné les effets escomptés. Serigne Ahmadou Mbacké a été débouté et condamné à payer à Abdoulaye Sylla la somme de 480 millions de FCfa au principal et de 10 millions de FCfa à titre de dommages et intérêts.