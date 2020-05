Le pianiste-chanteur Little Richard est mort ce samedi 9 mai, à l’âge de 87 ans, selon le magazine Rolling Stone. Pionnier du rock’n’roll avec Elvis Presley et Chuck Berry, il était connu pour ses chansons Tutti Frutti, Long Tall Sally, Lucille ou Rip It Up. Little Richard fut une influence majeure pour de nombreux musiciens, dont les Beatles. Il est l’un des premiers musiciens noirs de rock ‘n’ roll à connaître les faveurs du public blanc. Personnalité rebelle, Little Richard marque son époque par ses chansons (qu’il scande en hurlant) et ses tenues vestimentaires flamboyantes, autant de caractéristiques qui ont contribué à définir le ton et l’image du rock ‘n’ roll.

Il a considérablement influencé les musiciens de la génération suivante : les Beatles (spécialement Paul McCartney), les Rolling Stones, Elton John, David Bowie, ou encore le chanteur et musicien Prince.