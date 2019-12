Alex Oxlade Chamberlain critique Sadio Mané et Mohamed Salah. Pour lui, ses deux coéquipiers sont égoïstes. L’excentré des Reds estime que les deux Africains ne donnent pas très souvent le ballon à leurs coéquipiers.

« Un point commun entre Sadio Mané et Mohammed Salah ? C’est qu’ils ne nous font pas beaucoup de passes. Ils aiment beaucoup tirer » a, selon Stades, déploré Chamberlain sur un ton ironique.

Il a, par ailleurs, fait un témoignage sur le vestiaire des Reds de Liverpool. « Les équipes les plus performantes rassemblent des joueurs dotés de compétences et de qualités particulières. Le vestiaire de Liverpool accueille des joueurs de plus de 20 pays. Tout le monde apporte quelque chose de différent à l’atmosphère sur et en dehors du terrain » , confie Alex Oxlade – Chamberlain.