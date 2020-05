Liverpool marche sur la Premier League. Tous ses joueurs sont au top niveau depuis le début de l’exercice mais que dire d’Andrew Robertson et Trent Alexander-Arnold ? Les deux latéraux au profil très offensif sont les fers de lance des offensives de leur équipe et délivrent caviar sur caviar, régalant Mohamed Salah et consorts. Robertson tient cependant à rappeler que son coéquipier n’a que 21 ans.

Il est impressionné par ses qualités et n’a pas hésité à employer des mots forts pour en faire part. « Trent pour moi est probablement le meilleur arrière au monde. C’est fou de penser qu’il n’a que 21 ans, il ne va que progresser », a-t-il dit dans des propos rapportés par The Mirror avant d’évoquer la saison sensationnelle de Liverpool. « Nous voulons nous battre les uns les autres et donner le meilleur à l’équipe. » Des propos très élogieux envers celui qui a porté à neuf reprises le maillot de la sélection d’Angleterre.