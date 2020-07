Dans une interview avec le site du club, Sadio Mané a prédit d’autres couronnement pour les Reds. Selon le joueur le plus décisif cette saison, il faudra redoubler d’efforts.

Les Reds sont sacrés champions d’Angleterre à 7 journées de la fin. Un couronnement précoce suite à la défaite de Manchester City face à Chelsea (1-2), jeudi passé. Un match que Sadio Mané a regardé dans une ambiance stressante confie t’il. « Quand nous regardions le match, c’était un peu nerveux, surtout moi parce que d’habitude, quand je soutiens une équipe, je deviens nerveux! J’ai toujours du mal à regarder les matchs de football… [mais] quand Chelsea a marqué, tout le monde était en fête. C’était juste une bonne nuit, une nuit incroyable et pour être honnête, c’était encore une journée spéciale. »

Etre champion d’Angleterre est une réussite, un nouveau titre dans son palmarès. « Je pense que c’est une autre étape pour nous tous dans notre carrière pour ce que nous voulons réaliser, car en tant que footballeurs, vous devez être toujours professionnel et toujours avoir faim pour gagner tout » explique t’il. D’ailleurs, la motivation et l’envie de gagner est toujours aussi grande, déclare t’il. « Je pense que nous avons une excellente équipe, un personnel formidable et le club est incroyable, nous avons donc une autre étape et de grandes choses à accomplir afin de ne pas nous arrêter ici. Nous devons juste croire en nous et continuer à travailler plus dur et être humble à coup sûr – travailler dur et essayer de réaliser des choses de plus en plus grandes avec ce club. »

wiwsport.com

wiwsport

L’article Liverpool, champion d’Angleterre, Sadio Mané avertit: « On ne va pas s’arrêter là… » est apparu en premier sur Snap221.info.