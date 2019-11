En vue du mercato d’hiver, la formation de Liverpool pourrait apporter une légère retouche à son effectif avec la venue d’un milieu offensif. Ce dernier pourrait concurrencer l’attaquant sénégalais, Sadio Mané. C’est un Liverpool très ambitieux qui débute cet exercice 2019/2020. L’équipe dirigée par Jurgen Klopp est première en Premier League et veut le rester. Dans ce sens, de petits ajustements sont nécessaires.

Klopp sous le charme de Amine Harit

C’est sous ce rapport que les Reds vont pêcher d’autres talents. Une pêche qui les amène vers la Bundesliga où Amine Harit fait les beaux jours de Schalke 04. Selon le Corriere dello Sport, Jürgen Klopp apprécierait beaucoup le profil de l’international marocain, âgé de 22 ans. C’est dans ce sens donc qu’un émissaire de Liverpool a fait le voyage en Allemagne pour superviser les performances d’Amine Harit.

Son contrat court jusqu’en 2021

Ce dernier a un contrat qui court jusqu’en 2021 avec Schalke 04 et vaudrait près de 25 millions d’euros. Capable de jouer dans l’entre-jeu comme meneur ou sur le côté gauche, le joueur marocain reste un bel atout. Et depuis le début de saison, Amine Harit, c’est 5 buts et 2 passes décisives en 11 rencontres de Bundesliga.

Outre le fait de vouloir reposer son atomique buteur, Liverpool préparerait déjà le terrain, en cas de vente de l’attaquant sénégalais , suivi de près par Zinedine Zidane du Real Madrid.