Sadio Mané a participé au festival de Liverpool face à Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté. La star des Reds a inscrit le 4e but de son équipe sur une passe décisive de son compère Mohamed Salah (4-0).

Très affûté sur ce match comptant pour la 31e journée de Premier League, et face à l’une de ses victimes préférées outre-Manche, Mané a confirmé sa bonne forme pour cette reprise et inscrit son 15e but de la saison en championnat en 28 matchs. Le Sénégalais a clôturé le score du match en s’offrant le 4e but sur un enroulé magique à ras de terre et sur service de Mo Salah.

Avant le but de Mané, Trent Alexander-Arnold a débloqué la situation d’un sublime coup franc à l’entrée de la surface de réparation (23e). Juste avant la pause, Mohamed Salah a profité d’un bon ballon de Fabinho par-dessus la défense pour tromper Hennessey et inscrire son 17e but de la saison en Premier League. Le Brésilien Fabinho a ensuite envoyé un missile à plus de 25 mètres pour creuser l’avantage des Reds (55e).

Liverpool rectifie donc le tir. Après le faux pas lors du match de reprise contre Everton, Sadio Mané et ses coéquipiers ont montré leur vrai visage sur le plan collectif. Et Crystal Palace en a fait les frais. Sans véritablement forcer leur talent, les hommes de Jürgen Klopp ont donc fait le travail face à des Eagles sans solution. Grâce à ce succès, le 23ème consécutif à Anfield, Liverpool n’est plus qu’à deux points de la couronne d’An­gle­terre, qui les fuit depuis 30 ans. Les Reds pourraient être sacrés dès ce jeudi soir (19h 15 Gmt), si Manchester City ne s’impose pas à Stamford Bridge, face à Chel­sea. Ce sera alors leur 19e titre.

