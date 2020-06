Quinzième but de Sadio Mané en Premier League cette saison. L’attaquant sénégalais porte le score de Liverpool à 4-0 contre Crystal Palace. Le ballon d’or africian profite d’une passe lumineuse Salah pour placer le ballon au fonds des filets !

Le récital des Reds !

Les Reds mènent un pas de plus vers la course au titre. En effet, ils mènent 4-0 au score contre Crystal Palace.

Sadio Mané buteur !

Sur une passe magistrale de Salah, Salah se lance dans une course infernale pour reprendre la baller et la place vers le petit filet droit. Celle-ci ne laisse aucune chance à Wayne Hennessey. 4-0 ! L’attaquant sénégalais inscrit son quinzième but de la saison en Premier League.

Regardez !