Sadio Mané s’est totalement remis de sa blessure aux ischios-jambiers. L’attaquant de Liverpool est en pleine possession de ses moyens afin de redevenir très performant sur les terrains. Il se dit impatient de retrouver les pelouses, dès ce samedi.

Ce samedi, Sadio Mané va retrouver le chemin des pelouses. Mais ça ne sera pas dans son antre (Anfield Road) puisque Liverpool se déplace à Carrow Road pour y défier Norwich City. Quelques jours après son retour, l’international sénégalais ne veut pas perdre de temps. Il veut déjà se montrer décisif comme il l’a été avant qu’il ne se blesse contre Wolverhampton.

«Je suis impatient de bien performer à nouveau pour mon équipe en particulier et de gagner plus. D’autant plus que je joue pour Liverpool qui est un très grand club au monde. Remporter des trophées avec l’équipe peut vous donner des opportunités de gagner des trophées comme celui-ci (Joueur Africain de l’Année)», a-t-il déclaré dans une interview accordée au site de son club.

Les adversaires sont donc prévenus. Pas de période d’adaptation post-blessure. Mané se sent totalement en forme pour tout casser à son retour. Norwich City et l’Atlético Madrid, les deux prochains adversaires de Liverpool, ont compris le message. Ils sont prévenus.

Toujours dans cet entretien, Sadio Mané a révélé «la force motrice» de son ascension au sommet après s’être consolidé en tant que partie intégrante d’une équipe de Liverpool de plus en plus dominante.

Le soutien de Bambali à l’origine de sa forme étincelante

Le Ballon d’Or africain 2019, qui a déménagé à Anfield venant de Southampton en 2016, a cité le soutien de ses amis et de sa famille dans le village de Bambali comme la clé de sa forme étincelante.

«Je ne peux pas décrire comment ils sont et à quel point ils sont motivés en particulier. Ils me poussent toujours», a déclaré Mané sur le site officiel de Liverpool. «Si vous voyez ces gens-là, vous poussez de plus en plus fort pour les rendre fiers parce que c’est leur seule satisfaction. Je dois donc leur rendre ce qu’ils ont fait pour moi», a-t-il ajouté.

«Je pense que c’était quelque chose de spécial pour le village parce que dans le village, nous avions de grands joueurs mais ils n’ont jamais réussi. Quand je suis arrivé en France et que je jouais en D2, le village n’a jamais eu la chaîne pour me regarder, donc tout le monde était tellement excité de me voir à la télé avant tout. Ils priaient pour moi tous les jours pour me voir à ce niveau car juste fiers de leur fils. C’est pourquoi je deviens plus en plus motivé et excité à l’idée de me sacrifier pour les rendre fiers.»

Mané n’a pas joué depuis qu’il a eu un problème aux ischio-jambiers contre Wolves le 23 janvier. Il devrait donc être d’attaque ce samedi contre Norwich.