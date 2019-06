Liverpool : Deux joueurs quittent le club

Quelques jours après le sacre en Ligue des Champions, Liverpool a annoncé se séparer de Daniel Sturridge et Alberto Moreno.

En fin de contrat à Liverpool, Daniel Sturridge et Alberto Moreno quittent le Reds. Par le biais d’un communiqué, le récent champion d’Europe l’a effectivement officialisé. « Ils étaient là quand je suis arrivé en tant que manager et, pendant cette période, ils ont contribué à nous établir comme une équipe qui irait dans la bonne direction. Sans eux, nous ne serions pas l’équipe et le club que nous sommes en ce moment », a confié Jürgen Klopp.

#LFC thank @DanielSturridge and @lfc18alberto for their outstanding contributions to the club 🙌

Everyone wishes Daniel and Alberto all the very best for their futures. They will always be a part of the #LFC Family ❤️https://t.co/OH5oeNw4rR

