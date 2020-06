Remplaçant ce dimanche pour le derby entre Everton et Liverpool (20h sur RMC Sport) comptant pour la 30e journée de Premier League, Mohamed Salah a connu une petite mésaventure en descendant du bus à Goodison Park.

Pas de star à Liverpool et pas de privilèges non plus! A deux victoires de valider son premier titre de champion depuis 1990, Liverpool se déplace chez son voisin Everton ce dimanche (20h sur RMC Sport), pour l’affiche de la 30e journée de Premier League. Un match pour lequel Mohamed Salah, encore un peu juste physiquement, est remplaçant.

Pas de passe-droit

Mais cela n’a pas empêché l’attaquant égyptien de se distinguer… avant le match, en arrivant à Goodison Park. Masqué, comme tous ses coéquipiers et toutes les personnes présentes au stade pour cause de Covid-19, l’ancien joueur de Chelsea et de la Roma avait oublié son laissez-passer.

Pas grave? Que nenni! Tout Mohamed Salah qu’il est, le joueur a dû retourner dans le bus pour se munir de son document sur feuille A4 et le présenter aux forces de sécurité à l’entrée du bâtiment. En Angleterre, on ne plaisant pas avec la sécurité.