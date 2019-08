Ça a chauffé entre Mohamed Salah (27 ans, 4 matchs et 3 buts en Premier League cette saison) et Sadio Mané (27 ans, 4 matchs et 2 buts en Premier League cette saison), ce samedi, contre Burnley (victoire 3-0). Sorti à la 85e minute, l’ailier sénégalais a explosé sur le banc de touche.

Mais entre les deux, on pouvait retrouver le troisième attaquant de la bande, Roberto Firmino (27 ans, 4 matchs et 2 buts en Premier League cette saison). Au courant de la tension entre le Lion de la Téranga et le Pharaon, le buteur brésilien s’est distingué en réalisant un sourire de filou, collé à la rampe des escaliers, qui n’est pas passé inaperçu à la caméra. Un regard qui a amusé les internautes.

Avec maxifoot.fr